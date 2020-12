بازار بورس در تعادل است

ایسنا/قزوین یک تحلیل‌گر بازارهای مالی با اشاره به اینکه قیمت‌ها و ارزش‌ها در تعادل نسبتاً خوبی هستند، گفت: این جذابیت تا شاخص یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی جذاب خواهد بود و اگر بیش از آن رشد کند مانند چند ماه گذشته وارد مرحله اور ولیو (Over Value) خواهیم شد.

سید مهدی تقوی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص رشد کنونی شاخص بورس، اظهار کرد: در بازار ریزش ۵۰ درصدی را تجربه کردیم و تقریباً قیمت اکثر شرکت‌ها نسبت به قله‌ای که داشتند به نصف و یا کمتر از آن رسید، این اتفاق باعث شد که اور ولیو (Over Value) و یا به صلاح عامیانه حباب آن‌ها از بین برود. خرداد ۹۹ در اور ولیو (Over Value) می‌دیدیم که شرکت‌ها بالاتر از ارزش واقعی معامله می‌شوند.

وی ادامه داد: بعد از ریزش بزرگ در بورس قیمت‌ها تقریباً ۵۰ تا ۷۰ درصد ریزش پیدا کرد و در شرکت‌های بزرگ شاهد ریزش ۷۰ درصدی بودیم؛ این اتفاق باعث شد ارزش ذاتی در جای خود محفوظ باشد ولی قیمت آن به یک سوم کاهش پیدا کند و علاوه بر از بین رفتن حباب به ناحیه جذاب برای خرید برسد.

۲ عامل افزایش ارزش ذاتی شرکت‌ها

این تحلیل‌گر بازارهای مالی با اشاره به اینکه بالا رفتن ارزش ذاتی شرکت‌ها به ۲ دلیل است، عنوان کرد: دلیل نخست رشد نرخ دلار است؛ نسبت به چند ماه قبل که دلار نیمایی ۲۰ هزار تومان بود الان با دلار ۲۵ هزار تومانی معامله می‌شود و نرخ رشد چند برابری دلار یک عامل موثر است.

وی خاطرنشان کرد: دلیل دیگر افزایش قیمت مواد خام عرضه شده در بورس است؛ در بورس اکثراً مواد به‌صورت خام به فروش می‌رود، ۹۰ درصد مواد خام شرکت‌های پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی بر اساس نرخ‌های جهانی قیمت‌گذاری می‌شود که نرخ‌ جهانی محصولاتی مانند متانول، اوره، ورق‌های فولادی، شمش‌های روی و مس رشد داشت. گران شدن این مواد خام که محصولات صنایع اصلی هستند اثر مستقیم روی سودآوری شرکت‌های بورسی و بالارفتن ارزش ذاتی آن‌ها دارد.

تقوی تصریح کرد: این اتفاق باعث شد ارزش ذاتی شرکت‌ها افزایش پیدا کند و قیمت نیز به ناحیه جذاب برای خرید برسد؛ الان در یک تعادل به سر می‌بریم، در حقیقت قیمت‌ها و ارزش‌ها در تعادل نسبتاً خوبی هستند. این جذابیت تا شاخص یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی وجود خواهد داشت و اگر بیش از آن رشد کند مانند چند ماه گذشته وارد مرحله اور ولیو (Over Value) خواهیم شد.

وی گفت: باید شاهد نشانه‌ای از ورود نقدینگی به بازار باشیم که بگوییم اتفاقات خرداد ۹۹ مجدداً روی خواهد داد، تا الان شاهد ورود پول قدرتمندی به بازار سرمایه نبودیم، تنها چیزی که می‌تواند جذابیت ایجاد کند رشد شارپی به مانند اوایل سال ۹۹ است که فعلاً هیچ اثری از این اتفاق را در بازار شاهد نیستیم.

اعتماد مردم به صندوق‌های دولتی از بین رفته است

این تحلیل‌گر بازارهای مالی ادامه داد: صندوق‌های دولتی نیز موجب ورود نقدینگی به بازار سرمایه نخواهد شد چون تا حدودی اعتماد مردم به صندوق‌های دولتی از بین رفته است. در خصوص عرضه صندوق‌های دولتی با عنوان داراسوم و چهارم باید بگوییم بعید به نظر می‌رسد دولت در آینده نزدیک این صندوق‌ها را عرضه کند علاوه بر آن با توجه به سود بسیار اندک مردم در صندوق دارادوم بعید به نظر می‌رسد که بخواهند به صندوق‌های بعدی دل ببندند.

وی تشریح کرد: بازار بورس پیرو نرخ دلار است و این امر در سالیان گذشته توسط نمودارها ثابت شده است، تقریباً با دلار ۲۵ هزار تومانی اگر روی شاخص یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی بایستیم تعادل را حفظ کردیم. اما اگر نرخ دلار رشد را تجربه کند قطعاً بورس هم رشد کرده و رشدی بیشتر از دلار را تجربه خواهد کرد. در پی افزایش دلار اگر سرمایه‌گذار به‌جای دلار سهم شرکت‌های صادرات‌محور را خریداری کند قطعاً سود بیشتری نصیبش خواهد شد.

واکسن کرونا باعث رشد صنعت داروسازی خواهد شد

تقوی بیان کرد: طی چند ماه آینده شرکت‌های داروساز ایرانی واکسن کرونا را تولید خواهند کرد و یا اینکه پخش واکسن‌های وارداتی را بر عهده خواهند گرفت، در هر صورت پروژه بسیار بزرگی برای شرکت‌های داروسازی خواهد بود که می‌تواند باعث رشد صنعت داروسازی به‌ویژه شرکت‌های بزرگ این صنعت شود.

این تحلیل‌گر بازارهای مالی در پایان با بیان اینکه بزرگ‌ترین اثر کرونا نرخ رشد تورم در کل دنیا خواهد بود، توضیح داد: از نظر سیاسی و اقتصادی هنوز تبعات کرونا و تعطیلی‌های پیاپی و نیمه‌تعطیل بودن صنایع را به طور کامل روی اقتصاد و صنعت هنوز در دنیا مشاهده نشده است. رابرت کیوساکی یکی از تحلیل‌گران بازارهای مالی آمریکا توئیتی زده بود که از نظر اقتصادی تازه این اول راه است، شاید کرونا تمام شود ولی اثرات منفی آن تا پنج سال به‌طور کامل پابرجاست. این موضوع قطعاً روی بورس ما هم تأثیر خواهد داشت.

