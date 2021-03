ایسنا/خراسان رضوی بر اساس نتایج تحقیقات جدید دانشگاه بیرمنگام انگلستان و دانشگاه اوترخت هلند، زندان‌هایی که فضای سبز بیشتری دارند، سطح خشونت و خودزنی در آنان کمتر است.

به نقل از مدیکال‌اکسپرس، محققان در زندان‌های انگلیس و ولز برای شناسایی درصد فضای سبز (مانند درختان، چمن‌ها و درختچه‌ها) از نقشه برداری GIS (سیستم‌های اطلاعات مکانی) استفاده و سپس آن را با داده‌های موجود در مورد حوادث خودزنی، حمله زندانیان به کارکنان و خشونت بین زندانیان مقایسه کردند. این بررسی برای اولین بار نقشه‌برداری در مقیاس وسیع از فضای سبز به روشی موثر و آماری در محیط زندان و ارتباط آن با سلامت افراد را نشان می‌دهد.

همچنین از اطلاعات مربوط به قدمت و عملکرد موسسات (سطح امنیتی، این‌که مردان یا زنان یا مجرمان جوان را اسکان داده و یا این‌که زندان‌ها هدفمند ساخته شدند و یا ساختمان‌های دیگری مانند پایگاه‌های نظامی بودند و به زندان تبدیل شده‌اند) استفاده‌شده است.

یافته‌های محققان نشان می‌دهد، با در نظرگرفتن همه این عوامل، زندان‌هایی که فضای سبز بیشتری دارند، میزان آسیب افراد به خود و سطح خشونت زندانیان در زندان و تعرض به کارکنان زندان کمتر است.

نتایج این بررسی حاکی از آن است که ارتباط با طبیعت که قبلا در مواردی مانند بیمارستان‌ها و مدارس سودمند شناخته شده است، برای زندان‌ها نیز اهمیت دارد.

در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر ۲۰۱۹ در زندان‌های انگلیس و ولز خودزنی و خشونت با بیش از ۶۱ هزار مورد خودزنی در سطح بسیار بالایی قرار داشت. در همین مدت بیش از ۳۳ هزار مورد خشونت بین زندانیان و بیش از ۱۰ هزار مورد حمله به کارمندان اتفاق افتاده بود.

با توجه به اینکه محاسبه هزینه‌های انسانی و عاطفی این حوادث امکان‌پذیر نیست، اما هزینه‌های درمانی این آسیب‌ها در بیمارستان‌ها به حدود ۲.۷ میلیون پوند رسیده و هزینه‌های دادرسی ناشی از حوادث خشن نیز قابل توجه است.

پروفسور دومینیک موران از دانشکده بیرمنگام گفت: شواهد نشان‌دهنده فواید موثر و قابل اثبات وجود فضای سبز برای زندانیان در تمام زندان‌هاست.

وی افزود: فضای سبز در زندان‌های جدید باید به عنوان عنصر اصلی باشد و زندان‌های حاضر نیز از فضاهای موجود در فضاهای باز استفاده و در صورت امکان هر مکانی را به فضای سبز تبدیل کنند.

نتایج این بررسی در مجله Annals of the Association of American Geografphers منتشر شده است.

