چگونه از ابتلا به زوال عقل زنان مسن پیشگیری کنیم؟

ایسنا/خراسان رضوی بر اساس تحقیق جدیدی که توسط محققان دانشکده پزشکی کک دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا انجام شده است، به‌نظر می‌رسد بهبود کیفیت هوا، زوال شناختی و خطر ابتلا به زوال عقل در زنان مسن را کاهش می‌دهد.

به نقل از نیو مدیکال نیوز، نتایج تحقیقات نشان داده است که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا در مراحل پایانی زندگی با خطر بیشتر ابتلا به زوال عقل مرتبط است اما تاکنون مشخص نبود که بهبود کیفیت هوا چگونه بر سلامت مغز تاثیر می‌گذارد.

دکتر شینوی وانگ، محقق و استادیار تحقیقات مغز و اعصاب در دانشکده پزشکی کک گفت: «نتایج تحقیق ما مهم است زیرا یکی از اولین تحقیقاتی است که نشان می‌دهد کاهش آلودگی هوا در طول زمان ممکن است با کاهش احتمال ابتلا به زوال عقل برای سلامت مغز زنان مسن مفید باشد. پیام مهم این است که کاهش قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا می‌تواند پیری سالم‌تر مغز را افزایش دهد.»

ارتباط بین کیفیت هوا و سلامت مغز

پژوهشگران با استفاده از داده‌های موسسه ملی سلامت، ارتباط بین کاهش آلودگی هوا و ایجاد زوال عقل را در بین زنان ۷۴ تا ۹۲ ساله تجزیه و تحلیل کردند.

به زنانی که در ابتدای تحقیق دچار زوال عقل نبودند، از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ تست‌های عملکرد شناختی سالانه داده شد تا مشخص شود که آیا آنان دچار زوال عقل شده‌اند یا خیر. گروه تحقیق با استفاده از آدرس خانه شرکت‌کنندگان، مدل‌های ریاضی را برای برآورد سطوح آلودگی هوا در این مکان‌ها در طول زمان ایجاد کردند.

در میان زنانی که در مناطقی با بیشترین کاهش در دو نوع آلاینده هوا یعنی ذرات ریز (PM۲.۵) و آلاینده مرتبط با ترافیک دی‌اکسید نیتروژن (NO۲) زندگی می‌کردند، خطر زوال عقل به ترتیب ۱۴ درصد و ۲۶ درصد کاهش داشت. مزایای آلودگی هوای کمتر باوجود تفاوت بین شرکت‌کنندگان در تحقیق از نظر سن، منطقه جغرافیایی، زمینه اجتماعی-اقتصادی، عوامل خطرزای قلبی عروقی و ژنوتیپ آپولیپوپروتئین E (پروتئینی است که در متابولیسم چربی‌ها در بدن نقش دارد و در بیماری آلزایمر و بیماری‌های قلبی عروقی دخیل است) ثابت بود.

وانگ می‌گوید: «نتایج ما نشان می‌دهد که این مزایا شاید در زنان مسن‌تر حتی افرادی که در معرض خطر بیشتر زوال عقل هستند، فراگیر باشد».

مزایای بیشتر بهبود کیفیت هوا

بهبود کیفیت هوا همچنین با فواید حافظه و عملکرد شناختی کلی همراه بود که نشان دهنده تاثیر مثبت بر چندین ناحیه اساسی مغز است.

زوال عقل که به‌طور نامتناسبی زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد نه تنها برای بیماران و خانواده‌های آنان ویرانگر است بلکه یکی از پرهزینه‌ترین بیماری‌های مزمن در ایالات‌متحده محسوب می‌شود. طبق تحقیقات انجام شده توسط شرکت راند (RAND)، هزینه اقتصادی زوال عقل در سال ۲۰۱۰ بین ۱۵۹ تا ۲۱۵ میلیارد دلار بوده است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۴۰ دو برابر شود.

دکتر دایانا یونان، دانشیار ارشد سابق پژوهشی در بخش جمعیت و علوم بهداشت عمومی و دیگر محقق این تحقیق افزود: بیماری آلزایمر و بیماری‌های مرتبط با زوال عقل (ADRD) هم برای سیستم ‌های مراقبت بهداشتی و هم برای خانواده‌هایی که برای مراقبت از اعضای مسن خود تلاش می‌کنند، بسیار پرهزینه است. نتایج تحقیقات ما نشان می‌دهد که تشدید استانداردهای کیفیت هوا ممکن است به پیشگیری از بیماری آلزایمر و زوال عقل مرتبط در زنان مسن کمک کند و به‌نوبه خود بار اجتماعی آن را کاهش دهد.

نتایج این تحقیق به تازگی در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.

