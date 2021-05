انتخاب اثری از علی رهبری برای جشن روابط دیپلماتیک ایران و چین

«مادرم ایران» اثر علی رهبری ـ آهنگساز و رهبر بین المللی ـ در پکن و به مناسبت جشن پنجاهمین سال ایجاد روابط دیپلماتیک بین کشور ایران و چین اجرا می‌شود.

به گزارش ایسنا، مرکز ملی هنرهای نمایشی پکن «National Centre for the Performin Arts» سالن اپرا، تئاتر و کنسرت کشور چین حق اجرا و ضبط ویدیویی دو اثر از مجموعه «مادرم ایران» اثر علی رهبری را به مناسبت جشن پنجاهمین سالگرد ایجاد روابط دیپلماتیک بین ایران و چین خریداری کرد.



اثر این آهنگساز و رهبر ارکستر ایرانی قرار است در مرکز ملی هنرهای نمایشی پکن «National Centre for the Performing Arts» که به سالن «تخم مرغی» نیز مشهور بوده است، اجرا شود.



این دو پوئم سمفونی «مادرم ایران» با ارکستر سمفونیک مرکز ملی هنری در تاریخ سوم و چهارم مرداد اجرا خواهند شد.



علی رهبری تاکنون ۳ آلبوم «مادرم ایران» را توسط شرکت آلمانی ناکسوس به بازار جهانی عرضه کرده است و در حال حاضر مشغول ضبط آلبوم‌های چهارم و پنجم این مجموعه به نام‌های «چنین گفت زرتشت» (حدود یک ساعت)، «غمنامه پارسی» (حدود یک ساعت و نیم) و «بلبل‌های پارسی» (حدود ۲۵ دقیقه) برای برادران سعیدی، دو خواننده جوان اصفهانی است.



