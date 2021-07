قرار گرفتن در معرض سرب، تاثیری منفی بر شخصیت دارد

ایسنا/خراسان رضوی بر اساس نتایج مطالعه جدید که توسط محققان روان‌شناسی دانشگاه تگزاس در آستین، آمریکا انجام شده است، قرار گرفتن در معرض سرب در دوران کودکی ممکن است منجر به شخصیت‌های نابالغ و ناسلامت در بزرگسالی شود.

به گزارش مدیکال اکسپرس، محققان بیش از ۱.۵ میلیون نفر در ۲۶۹ شهرستان ایالات‌متحده و ۳۷ کشور اروپایی را نمونه‌برداری کردند و دریافتند، افرادی که در مناطقی با سطح بالاتر سرب جوی بزرگ شده‌اند در بزرگسالی از شخصیتی با سازگاری کمتر، سطوح پایین‌تر وظیفه‌شناسی و سازش‌پذیری و سطوح بالاتر روان‌رنجوری برخوردار هستند.

تد شووابا، دانشجوی فوق دکترا گروه روان‌شناسی دانشگاه تگزاس در آستین گفت: «به‌طور کلی بین قرار گرفتن در معرض سرب و ویژگی‌های شخصیتی ارتباط تاثیرگذاری برقرار است زیرا شخصیت ما همه جا همراه ماست. حتی تاثیر منفی ناچیز سرب بر ویژگی‌های شخصیتی و تمام تصمیمات و رفتارهای روزمره که شخصیت ما بر آنها تاثیر می‌گذارند می‌توانند تاثیرات عظیمی بر تندرستی، بهره‌وری و طول عمر داشته باشند.»

در این تحقیق، محققان بین داده‌های تاریخی مربوط به سرب جوی موجود در آژانس حفاظت از محیط‌زیست و پاسخ پرسشنامه آنلاین شخصیت افراد بزرگ شده در مکان‌های مورد مطالعه، ارتباط برقرار کردند. نتایج نشان داد، بزرگسالانی که در شهرهای ایالات‌متحده با سطح بالاتری از سرب جوی بزرگ شده‌اند، کمتر سازش‌پذیر و وظیفه‌شناس هستند و در میان بزرگسالان ۲۰ تا ۳۰ ساله، نسبت به افرادی که در دوران کودکی در معرض سرب کمتری قرار داشتند، روان‌رنجوری بیشتری مشاهده شد.

شوابا گفت: «سه ویژگی وظیفه‌شناسی، سازش‌پذیری و روان‌رنجوری پایین، بخش عمده‌ای از ویژگی‌های شخصیتی بالغ و سالم از نظر روان‌شناختی است. این سه ویژگی پیش‌بینی‌کننده‌های قوی موفقیت یا شکست ما در روابط و کار هستند. به‌طور معمول، با گذشت عمر، افراد وظیفه‌شناس‌تر و سازش‌پذیرتر و کمتر روان‌رنجور می‌شوند.»

محققان برای بررسی بیشتر اینکه آیا قرار گرفتن در معرض سرب باعث بروز این اختلافات می‌شود، اثرات قانون هوای پاک ۱۹۷۰ را بررسی کردند و دریافتند، افرادی که پس از کاهش سطح سرب جوی متولد شده‌اند، نسبت به کسانی که قبل از کاهش تدریجی سرب متولد شده‌اند، دارای شخصیت بالغ‌تر و از نظر روان‌شناختی سالم‌تر در بزرگسالی هستند.

محققان برای اطمینان از اینکه این یافته‌ها به سادگی منعکس‌کننده اثرات همگانی، ویژگی‌های حاصل از تجارب مشترک تاریخی یا اجتماعی نیستند، مطالعه خود را در اروپا تکرار کردند. اروپا نیز بعد از ایالات‌متحده سرب را حذف کرده است. نتایج نشان داد، افرادی که در مناطقی با سرب جوی بیشتر بزرگ شده‌اند در بزرگسالی نیز کمتر سازش‌پذیر و روان‌رنجورتر بودند، اگرچه یافته‌های مربوط به وظیفه‌شناسی تکرار نشد.

شوابا افزود: «زمان زیادی است که می‌دانیم قرار گرفتن در معرض سرب مضر است، اما به نظر می‌رسد هر موج جدید تحقیق، مسیرهای جدیدتری را شناسایی می‌کند و نشان می‌دهد، قرار گرفتن در معرض سرب به جامعه آسیب می‌رساند. اگرچه امروزه در جو سرب بسیار کمتری وجود دارد اما این سرب در لوله‌ها، سطح خاک و آب‌های زیرزمینی باقی مانده است و مواجهه با این سرب به‌طور نامتناسبی به افراد رنگین پوست آسیب می‌رساند به‌طوری‌که سرب در خون کودکان سیاه پوست نسبت به کودکان سفید پوست دو برابر بیشتر شده است. از نظر اقتصادی و از دیدگاه عدالت اجتماعی یا دیگر موارد بسیار مهم است که تا حد امکان مواجهه با سرب را محدود کنیم.»

نتایج این مطالعه در مجله Proceedings of the National Academy of Science منتشر شده است.

