صفدر تقی‌زاده امروز (شنبه، ۲۳ مردادماه) در آمریکا و در سن ۸۹سالگی از دنیا رفت.

به گزارش ایسنا، طناز تقی‌زاده، فرزند این مترجم پیشکسوت این خبر را با نوشتن متنی انگلیسی اعلام کرده است.

مجتبی نریمان، مدیرمسئول مجله نوپا هم در این‌باره به ایسنا گفت: صفدر تقی‌زاده مدتی بود که در آمریکا در بستر بیماری بود و امروز (شنبه، ۲۳ مردادماه) از دنیا رفت.

این ناشر همچنین درباره مراسم خاک‌سپاری تقی‌زاده و این‌که آیا پیکر او به ایران منتقل خواهد شد، گفت: فکر نمی‌کنم خانواده او چنین برنامه‌ای داشته باشند و به احتمال زیاد در آمریکا به خاک سپرده شود.

دختر صفدر تقی‌زاده نوشته است:

You left

Qietly

Your picture on the wall

Speaks like you do

Calm

convincing

soft

"Don't disappoint me, keep living"

I will Dad

But I just want to cry for now

صفدر تقی‌زاده، مترجم و نویسنده، متولد سال ۱۳۱۱ در آبادان بود. او که دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران بود، مدتی در دانشکده نفت آبادان نیز زیر نظر آموزگاران انگلیسی به تحصیل پرداخت. تحصیل در دانشکده نفت موجب پیشرفت دانش زبان انگلیسی او شد.

صفدر تقی‌زاده علاوه بر ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی، سال‌ها به تدریس زبان انگلیسی پرداخت و در دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی تدریس زبان انگلیسی تخصصی را بر عهده داشت. تقی‌زاده در دوره‌هایی عضو هیئت داوران جایزه‌های ادبی بود و ترجمه را هم رها نکرد.

از او آثار زیادی همچون ترجمه جلد رنسانس تاریخ تمدن ویل دورانت، تورتیا فلت، مرگ در جنگل، رمان برگزیده معاصر، دوازده داستان گابریل گارسیا مارکز و... منتشر شده است.

