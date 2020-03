بایدها و نبایدهای تغدیه برای تقویت سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از کرونا

ایسنا/بوشهر یک متخصص تغذیه معتقد است که عملکرد سیستم ایمنی بدن نقشی مهمی در پیشگیری از بیماریهای تنفسی از جمله بیماری کووید ۱۹ و ویروس کرونا دارد.

آذین صبوری با بیان اینکه کلیه گروه های سنی می توانند تحت تاثیر این ویروس قرار گیرند، گفت: با این حال کودکان زیر ۵ سال، مادران باردار، سالمندان، مبتلایان به بیماری های قلبی- عروقی، پرفشاری خون، آسم، مشکلات تنفسی و کبدی، بیماران کلیوی، سرطان های تحت درمان و بیمارانی که داروهای کورتونی مصرف می کنند بیشتر در معرض خطر ابتلا هستند.

وی ادامه داد: بنابراین مراقبت از این گروه ها و پیشگیری از ابتلا در این افراد کاملا ضروری است.

کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه شهرستان دیلم با اشاره به توصیه های تغذیه ای جهت پیشگیری و کنترل بیماری کووید ۱۹ اظهار کرد: منابع غذایی حاوی ویتامین A و C را روزانه دریافت کنید. میوه های دارای ویتامین C شامل پرتقال، نارنگی، لیموشیرین و کیوی مصرف کنید. به عنوان مثال مصرف روزانه ۱ عدد پرتقال یا ۲ عدد نارنگی، ویتامین C مورد نیاز روزانه بدن را تامین می کند.

صبوری خاطرنشان کرد: سبزی های دارای ویتامین C از جمله انواع کلم، گل کلم، شلغم، فلفل سبز و فلفل دلمه ای ، جعفری، پیازچه، شاهی، و گوجه فرنگی. همچنین میوه ها و سبزی های دارای ویتامین A مانند موز، مرکبات، هویج و کدو حلوایی و سبزی های با رنگ تیره مثل اسفناج، برگ چغندر و برگ های تیره رنگ کاهو مفید است.

این کارشناس تغذیه عنوان کرد: سبزی خوردنی و سالاد را همراه آبلیمو ترش یا آب نارنج مصرف کنید.

وی افزود: از قارچ، هویج و کدو حلوایی در غذاهای روزانه استفاده شود. استفاده از میوه های دارای آنتی اکسیدان فصل مانند گریپ فروت، انار، پرتقال توسرخ و آناناس تازه نیز بسیار مفید است.

کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه شهرستان دیلم گفت: مصرف پیاز خام به ویژه از نوع بنفش به دلیل داشتن ویتامین C و آنتی اکسیدان همراه با غذا توصیه می شود. سوپ های مقوی مانند سوپ کدو حلوایی، سوپ شیر و جو، خوراک لوبیا با قارچ، سوپ شیر و خامه و قارچ را در کنار وعده های غذایی بگنجانید.

این کارشناس یادآور شد: روزانه شیر و لبنیات کم چرب استفاده کنید. بهتر است که ماست مصرفی از نوع پروبیوتیک باشد. همچنین روزانه یک عدد تخم مرغ پخته یا دو عدد سفیده تخم مرغ پخته بخورید و از مصرف تخم مرغ عسلی بپرهیزید.

وی تاکید کرد: گز، سوهان، نبات، انواع تافی، آب میوه های صنعتی، کیک های صنعتی، کلوچه و مواد شیرین دیگر را محدود کنید. روغن های جامد (گیاهی و حیوانی) را حذف کنید و برای دریافت ویتامین E به منظور افزایش سیستم ایمنی بدن، از روغن های مایع و همچنین ذرت و آفتابگردان استفاده کنید.

این متخصص تغدیه تصریح کرد: از مصرف سوسیس و کالباس و سایر فست فودها و غذاهای چرب و شور مانند انواع تنقلات- کنسروها و شوریجات به دلیل تحریک سیستم ایمنی اجتناب شود. مصرف گوشت های نیم پز مثل استیک، کوبیده و کوفته نیز پرهیز شود.

انتهای پیام