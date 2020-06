۲ عکاس زن برنده جایزه میفا ۲۰۲۰

جایزه عکاسی mifa مستقر در مسکو، دو عکاس زن را به عنوان برگزیدگان خود در سال ۲۰۲۰ معرفی کرد.

به گزارش ایسنا، مسابقه ۲۰۲۰ میفا از زیر مجموعه‌های گروه فرمانی که ریاست آن را یک ایرانی به نام حسین فرمانی به عهده دارد در ۱۱ بخش فراخوان داده بود که از سوی هنرمندان ۱۰۴ کشور مورد توجه قرار گرفت. در فرآیند جایزه mifa به رسم هر ساله دو نفر به عنوان «عکاس سال» از میان عکاسان حرفه‌ای و «استعداد برتر» از بین عکاسان آماتور و دانشجویان برگزیده می‌شوند.

ایزابل تاباچی (Isabella Tabacchi) با عنوان Kamchatka: to The Abyss of The Earth توانست نظر هیات داوران مسابقه بین‌المللی عکس مسکو «میفا» را جلب و مقام اول بخش حرفه‌ای را کسب کند. این پروژه نگاهی اجمالی به شبه جزیره کاملا ناشناخته کامچاتکا (Kamchatka)، یک سرزمین با طبیعت بکر و خطرناک در میان جنگل‌ها، آتشفشان‌ها و در حال تغییر در شرق روسیه را نشان می‌دهد.

جایزه استعداد برتر نیز به کارولین اشنایدر آلمانی (Karoline Schneider) برای مجموعه پرتره Pears in the Afternoon اهدا شد.

بر اساس اعلام جایزه میفا، عکاس بین‌المللی سال، سه هزار دلار جایزه نقدی و یک کمک نقدی به همین میزان به موسسه خیریه منتخب عکاس اهدا شد و همچنین دو دلار جایزه نقدی به استعداد برتر و یک کمک نقدی دو هزار دلاری به موسسه خیریه برگزیده او تعلق گرفت.

در همین راستاحسین فرمانی، بنیان‌گذار میفا و گروه فرمانی نیز هیجان خود را در تصاویر برجسته انتخاب‌ شده به عنوان برندگان سال ۲۰۲۰ به اشتراک گذاشت: اکنون بیش از هر زمان دیگری، عکاسی نقش مهمی در گفتن حقیقت بدون سانسور درباره آنچه در سیاره ما اتفاق می‌افتد و همچنین انتقال ما به دنیای احتمالات و تخیل دارد. برندگان امسال یک نگاه فوق‌العاده به داستان‌هایی که برایشان پراهمیت است ارائه دادند، آنها جهان را در تمام اشکال به ما نشان می‌دهند، هم درد و هم زیبایی را منعکس می‌کنند. من خیلی خوشحالم و به انتخاب این هنرمندان رویاپرداز افتخار می‌کنم.

همه برندگان را می‌توان در گالری برندگان در وب سایت MIFA مشاهده کرد.

