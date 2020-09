پیام ویدیویی معاون شهردار آمستردام به شهر دوستدار دوچرخه ایران

ایسنا/یزد معاون شهردار آمستردام پایتخت کشور هلند طی یک پیام ویدیویی به مردم یزد «شهر دوستدار دوچرخه ایران» از تمایل خود برای تقدیر از مسئولان این شهر به خصوص شهردار شهر جهانی یزد خبر داد.

دکتر دیاگر معاون شهردار آمستردام در یک پیام ویدیویی به مردم یزد «شهر دوستدار دوچرخه در ایران» تبریک گفته و در این پیام آورده است؛

« Hello, people of Yazd, this beautiful, green, cycling-frankly city in Iran

سلام به مردم یزد؛ این شهر زیبا، سبز و دوستدار دوچرخه در ایران.

I was talking with my Iranian friend, Mr. Moradi a couple of days ago and he informed me about a progress which has taken place of the last couple of years since I visited your beautiful city regarding cycling and being a clean and healthy city.

چند روز پیش در حال صحبت با دوست ایرانی‌ام، آقای مرادی(حمید مرادی مشاور عالی حمل و نقل پاک ایران) بودم که ایشان خبرهایی در مورد پیشرفت‌هایی که در چند سال اخیر- از زمانی که من از شهر زیبای شما دیدن کردم - در زمینه‌ی دوچرخه‌سواری و ساخت یک شهر تمیز و سالم حاصل شده، به من داد.

I was informed that you took initiatives for a fast city to city cycling path, that you are very busy with bike-sharing system and more bicycle paths in the city and campaigning also for today, the car-free international day to make sure that more people of your city are informed about it and also stimulate it to use more bike instead of car.

مطلع شدم که شما دست بکارِ اقدامات جدیدی از جمله مسیر سریع دوچرخه‌سواری بین شهری شده‌اید و این که سخت مشغول راه اندازی سامانه دوچرخه اشتراکی و مسیرهای جدید دوچرخه در سطح شهر و همین طور کمپین امروز یعنی روز جهانی بدون خودرو هستید تا اطمینان حاصل کنید که شهروندان بیشتری در شهرتان از این ابتکار آگاه می‌شوند و انگیزه‌های بیشتری برای استفاده بیشتر از دوچرخه به جای خودرو شکل می گیرد.

I'm very happy to hear this that all those initiatives are being taken by Mr. Shahriari, your manager responsible for clean transportation.

بسیار خوشحال شدم از شنیدن این که همه این ابتکارات توسط آقای شهریاری(مسئول حمل و نقل پاک شهرداری یزد)، مسئول حمل و نقل پاک شهر شما در دست اقدام است.

And I also want to complement your Mayor, Mr. Azizi who's very hard-working to make sure that all those efforts can be taken to make Yazd even more a friendly city for cyclists and also for pedestrians and disabled people.

همچنین مایلم از شهردار شما، جناب آقای عزیزی (شهردار شهر جهانی یزد) تقدیر کنم که بسیار در تلاشند تا اطمینان حاصل کنند که تمام این زحمات به نتیجه می رسد تا یزد بیش از پیش به یک شهر دوستدار دوچرخه سواران و همین طور عابران پیاده و افراد کم توان تبدیل شود.

I hope you will have a very nice day, this international car-free day and I wish you a lot of efforts in the future and I give you my greetings from my beautiful Amsterdam which as you can see, there's still a lot of flowers and a lot of cyclists here and I hope one day, when we have come over this Covid situation, I'm able to visit your beautiful city again because it is still on my list and I still want to visit you and to be with you to see what happens and to enjoy your beautiful city.

امیدوارم در این روز جهانی بدون خودرو، روز بسیار خوبی داشته باشید و برایتان تلاش بیشتر در آینده آرزو می کنم و از شهر زیبای خودم آمستردام که همانطور که می بینید همچنان پر از گل و دوچرخه است، به شما درود می فرستم و امیدوارم یک روز، وقتی همه ما بر این وضعیت فعلی کرونا چیره شدیم، بار دیگر بتوانم از شهر زیبای شما دیدن کنم چرا که هنوز یزد در لیست من قرار دارد و هنوز دوست دارم شما را ملاقات کنم و در کنار شما شاهد پیشرفت های جدید باشم و از زیبایی شهر لذت ببرم.

I wish you a very nice day. Best regards روز بسیار خوبی برایتان آرزو دارم.»

