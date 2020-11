اجرای اپرای «عروسک پشت پرده» با الهام از صادق هدایت

اپرای «عروسک پشت پرده» با الهام داستان از اثر صادق هدایت در اپرای سلطنتی دانمارک اجرا می‌شود.

به گزارش ایسنا، اپرای «عروسک پشت پرده» اثر «امیرمهیار تفرشی‌پور» از ۱۸ آذر (۸ دسامبر۲۰۲۰) به مدت پنج شب در سالن اپرای شهر کپنهاگ دانمارک به روی صحنه خواهد رفت. متن این اثر بر اساس داستانی از نویسنده معاصر ایرانی، صادق هدایت به رشته تحریر درآمده است.

عروسک پشت پرده (The Doll Behind the Curtain) در واقع داستان تخیلی مرد جوانی است که عاشق مانکن پشت ویترین فروشگاهی در فرانسه شده و در نهایت با هر ترفندی آن را خریده و به تهران می‌آورد. او چنان عاشق عروسک یا همان مانکن است که در ذهن خود دچار روان‌پریشی شده و در نهایت در اثر این پریشانی زندگی خود و نامزدش درخشنده را نابود می‌کند.

نویسنده سناریو و لیبرِتو این اپرا، «دامنیک پاور» است و آهنگسازی اثر طی مدت ۳ سال توسط امیرمهیار تفرشی‌پور انجام‌ شده است. این اثر در دو پرده بلند به مدت ۸۵ دقیقه، همراه با ۷ خواننده، گروه کر و با همراهی آنسامبل زهی «آتلاس» اجرا خواهد شد. ضمناً اپرای عروسک پشت پرده ضبط و منتشر خواهد شد.

امیرمهیار تفرشی‌پور به‌ عنوان آهنگساز ایرانی با گرایش اپرای مدرن، دارای مدرک دکترای آهنگسازی از دانشگاه «برونل» لندن است. از آثار منتشرشده تفرشی‌پور می‌توان به آلبوم «فراقی» در همکاری مشترک با «فوزیه مجد» که سال گذشته منتشر شده است و نیز آلبوم «پاییز پارسی» را که به‌صورت مشترک با «هرمز فرهت» اخیراً منتشر ساخته، اشاره کرد.

لینک برنامه اجرایی در سالن اپرای شهر کپنهاگ کشور دانمارک عبارت است از:

https://kglteater.dk/det-sker/sason-۲۰۲۰۲۰۲۱/gastespil/the-doll-behind-the-curtain

