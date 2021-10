ایسنا/آذربایجان شرقی ۹ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند در جمع دو درصد از دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند

مطابق استنادات داده‌های پایگاه اسکوپوس و آخرین ارزیابی‌های این پایگاه با همکاری موسسه الزویر، 9 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند در جمع دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.

بر این اساس آقایان دکتر بیت اله اقبالی استاد تمام دانشکده مهندسی مواد، دکتر محمد حقیقی استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی، دکتر حسین مددی استاد تمام دانشکده مهندسی برق، دکتر حسین روغنی دانشیار دانشکده مهندسی پلیمر و دکتر پرویز پورقهرمانی استاد تمام دانشکده مهندسی معدن

در جمع دانشمندان دو درصد برتر جهان براساس داده‌های پایگاه اسکوپوس در طول بازه علمی بلند مدت قرار گرفتند.

هم‌چنین آقایان دکتر رضا علیزاده استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی، دکتر بیت اله اقبالی استاد تمام دانشکده مهندسی مواد، دکتر پرویز پورقهرمانی استاد تمام دانشکده مهندسی معدن، دکتر محمد حقیقی استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی، دکتر حسین روغنی دانشیار دانشکده مهندسی پلیمر، دکتر فرزاد نصیرپوری استاد تمام دانشکده مهندسی مواد، دکتر جعفر خلیل علّافی استاد تمام دانشکده مهندسی مواد د دکتر مهدی سلامی کلجاهی استاد تمام دانشکده مهندسی پلیمر در جمع دانشمندان دو درصد برتر جهان در طول بازه علمی یکساله براساس داده‌های پایگاه اسکوپوس در سال 2021 قرار گرفتند.



به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند، اسامی دانشمندان دو درصد برتر جهان بر اساس شاخص کامپوزیت به دست آمده که آن‌ هم بر اساس نرمال سازی شش شاخص زیر حاصل شده است :

Total citation

H-index

Co-authorship-adjusted H-index

Total citation to single authored papers

Total citation to single+first authored papers

Total citation to single+first+last authored papers

