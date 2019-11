بیماری عفونی هزار چهره مازندران را بشناسید

ایسنا/مازندران معاون بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: تب مالت یک بیماری منتقل شونده از راه حیوانات است که به آن بیماری هزار چهره هم می‌گویند.

مصطفی جوانیان در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه این بیماری می‌تواند تظاهرات بالینی متعددی به اشکال مختلف داشته باشد، اظهار کرد: عمدتاً این بیماری از طریق فرآورده‌های لبنی آلوده مثل شیر، پنیر، بستنی و تماس مستقیم با حیوان آلوده به انسان منتقل می‌شود.

وی تصریح کرد: علائم این بیماری تب، درد و کوفتگی بدن، تعریق شبانه و کاهش وزن است وهر چند که ممکن است عوارض بیماری‌های دیگر را تقلید کند اما به طور معمول درد مفاصل و درد اسکلتی عضلانی جزء شایع‌ترین علائم این بیماری است که در انسان بروز می‌کند.

معاون بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل خاطرنشان کرد: دامداران یا دامپزشکانی که دست اندرکاران زایمان دام هستند، اگر از دستکش یا وسایل دیگر استفاده نکنند و یا دستشان خراشی داشته باشد این بیماری به آن‌ها هم سرایت خواهد کرد و علاوه بر آن راه انتقال دیگر این بیماری از طریق استنشاق یا تنفس است که آن هم به ندرت اتفاق می‌افتد.

جوانیان با تاکید بر اینکه تشخیص این بیماری به صورت آزمایش خون انجام می‌شود، افزود: درمان این بیماری، آنتی بیوتیک است که به مدت یک تا یک و نیم ماه باید دارو مصرف شود و در موارد نادر بنا به تشخیص پزشک ممکن است طول درمان بیشتر شود.

وی در مورد راه پیشگیری از تب مالت گفت: برای تب مالت واکسن حیوانی وجود دارد که بهترین راه جهت جلوگیری از گسترش این بیماری و واکسیناسیون حیوانات اهلی بوده که توسط اداره دامپزشکی انجام می‌شود و علاوه بر آن پاستوریزاسیون شیر و فرآورده‌های لبنی نیز یکی از راه‌های پیشگیری از ابتلا به این بیماری است.

تب شالیزار بیماری عفونی شایع در مازندران

معاون بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان اینکه تب شالیزار یک بیماری مشترک بین انسان و دام (زئونوز) است، تصریح کرد: منبع اصلی آن حیوانات هستند و انسان به طور تصادفی دچار این بیماری می‌شود و از طریق تماس زخم یا خراش‌های بدن یا مخاط با آب و خاک آلوده یا تماس مستقیم با حیوان آلوده، به انسان منتقل خواهد شد.

جوانیان ادامه داد: بیشتر در افراد کشاورز و شالیکاران و کسانی که با آب آلوده سر و کار دارند، این بیماری دیده می‌شود چراکه این میکروب از طریق ادرار حیوان آلوده، خاک و آب را در زمین کشاورزی آلوده کرده و اگر خراشی در پوست انسان وجود داشته باشد، این بیماری به آن‌ها سرایت خواهد کرد.

وی تاکید کرد: اگر این بیماری در پنج روز اول تشخیص داده شود، درمان آن خیلی ساده خواهد بود و بعد از ۵ روز درمان آن بیشتر حمایتی خواهد شد بنابراین این بیماری در اوایل فصل بهار شروع و با مرسوم بودن کشت دوم تا اواخر تابستان و اوایل پاییز ادامه دارد.

معاون بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به اینکه این بیماری دو مرحله دارد، افزود: در مرحله اول خیلی از بیماران دچار تب، درد بدنی، ضعف و بی‌حالی می‌شوند که افتراق آن از سایر بیماری‌های تب دار مشکل است و اکثر بیماران نیز در همین مرحله خود به خود بهبود می‌یابند اما برخی از بیماران وارد مرحله دوم بیماری شده که شدت تب کمتر و علائمی مانند زردی، کاهش پلاکت خونی و درگیری کلیوی را ممکن است، به وجود آورد.

جوانیان با اشاره به اینکه برای تب شالیزار واکسن انسانی وجود ندارد، گفت: بهترین راه پیشگیری از تب شالیزار رعایت اصول بهداشتی در مزرعه است و بهتر است از کشاورزی مکانیزه یا چکمه استفاده شود تا این بیماری به کشاورزان سرایت نکند.

هپاتیت‌های ویروسی را جدی بگیریم

وی با بیان اینکه هپاتیت A یک بیماری حاد است که از طریق غذا و آب آلوده به انسان منتقل می‌شود، تاکید کرد: علائم این بیماری تهوع، استفراغ و بی‌اشتهایی است و موجب بالا رفتن آنزیم‌های کبدی می‌شود و در نهایت، درمان آن حمایتی خواهد بود.

معاون بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به اینکه هپاتیت Bو C هردو از ویروس‌هایی هستند که از طریق خون و ترشحات جنسی به انسان منتقل می‌شوند، عنوان کرد: بیشترین راه انتقال از طریق تماس با ابزارهای آلوده به خون مانند وسایل غیر استریل شده دندانپزشکی، استفاده مشترک از تیغ، ناخن گیر و یا استفاده سرنگ در بین معتادان است و انتقال مادر آلوده به جنین یکی دیگر از راه‌های مهم انتقال این ویروس در کشور ما محسوب می‌شود.

جوانیان با اشاره به اینکه هپاتیت B یک بیماری حاد و مزمن بوده که در کشور ما واکسن آن موجود است، تصریح کرد: از سال ۷۲ تا کنون برای تمامی کودکان تزریق این واکسن انجام می‌شود که یکی از دلایل کاهش ابتلا به این بیماری در سال‌های انجام همین واکسیناسیون است.

وی در خصوص هپاتیت C گفت: هپاتیت C به صورت فرضی بوده و هر چند که واکسن ندارد اما خوشبختانه داروهای خوبی برای این بیماری در طی سال‌های اخیرساخته شد که موجب درمان کامل بیماران می‌شود، به همین دلیل درمان برای تمامی بیماران مبتلا به هپاتیت C توصیه می‌شود.

معاون بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان کرد: متاسفانه در صورت نبود درمان و پیگیری مناسب بیماران مبتلا به هپاتیت B وC ممکن است دچار نارسایی کبد و یا سرطان کبد شوند بنابراین به تمامی مبتلایان به این نوع هپاتیت توصیه می‌شود به پزشک متخصص مراجعه کنند.

جوانیان در خصوص هپاتیت D خاطرنشان کرد: فردی که علائم و بیماری هپاتیت B را دارد، هپاتیت D در بدن او نشان داده می‌شود.

وی یادآور شد: هپاتیت E مثل هپاتیت A حاد است اما مزمن نیست و راه انتقال این بیماری نیز گوارشی است و از طریق آب و غذای آلوده به انسان منتقل می‌شود.

