رئیس گروه بهبود تغذیه جمعیت آذربایجان شرقی با اشاره به نقش ویتامین‌ها و مواد معدنی، گفت: دریافت ناکافی ویتامین‌ها و مواد معدنی احتمال ابتلا به بیماری‌های مختلف از جمله بیماری‌های تنفسی و کرونا را افزایش می‌دهد.

فتح‎اله پورعلی در گفت‎وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: انواع سبزی‌ها و میوه‌ها به ویژه آن دسته که به رنگ زرد و نارنجی هستند، مانند هویج، کدو حلوایی و سبزی‌های سبز تیره مثل اسفناج ،برگ چغندر و برگ‌های تیره رنگ کاهو و همچنین زرده تخم مرغ می‌توانند ویتامین A مورد نیاز را برای بدن ما تامین کنند.

وی با بیان اینکه ویتامین D نقش مهمی در تحریک بلوغ سلول‌های مختلف مانند سلول‌های ایمنی داشته و سبب بهبود ایمنی ذاتی بدن می‌شود، گفت: افرادی که دچار کمبود ویتامین D هستند، در خطر بالای ابتلا به بیماری‌های ویروسی قرار دارند.

وی ادامه داد: ویتامین D می‌تواند در روغن ماهی مانند ماهی سالمون و در شیر یا غذاهای تقویت شده با ویتامین D وجود داشته باشد، البته این ویتامین در منابع غذایی به مقدار زیادی وجود ندارد و عمده نیاز خود به ویتامین D را از نور خورشید می‌توانیم بگیریم که در حال حاضر به دلیل به دلیل مشکلات مربوط به شیوه زندگی و شرایط کرونایی ممکن است سطح ویتامین D بدن پایین‌تر باشد.

این کارشناس تغذیه تاکید کرد: برای جبران کمبود ویتامین D، باید مکمل‌های تغذیه‌ای در چهارچوب برنامه‌های بهداشتی کشوری و یا طبق نظر پزشک استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه مطالعات نشان می‌دهند که ویتامین C بر علیه عوامل عفونی به سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند، اما باید این ویتامین را از منابع غذایی دریافت کرد، افزود: تمام میوه‌ها و سبزی‌هایی که به صورت خام خورده می‌شوند، ویتامین C دارند و برخی میوه‌ها و سبزیجات مانند لیمو و پرتقال و ... میزان بالاتری از این ویتامین را دارند.

وی خاطرنشان کرد: با مصرف روزانه منابع غذایی ویتامین C از جمله سبزی‌هایی مانند انواع کلم، گل کلم، شلغم، فلفل سبز و فلفل دلمه‌ای و میوه‌های حاوی ویتامین C مانند پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین و کیوی می‌توان به راحتی ویتامین C مورد نیاز را دریافت کرد؛ بنابراین با رعایت این نکات نیازی به مصرف مکمل نیست و مصرف مکمل‌های با دوز بالای آن می‌تواند اثرات نامطلوبی داشته باشد.

رئیس گروه بهبود تغذیه جمعیت آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: ویتامین E نیز یکی از ویتامین‌هایی است که در سیستم ایمنی بدن نقش دارد، جوانه حبوبات و روغن‌های گیاهی غنی از ویتامین E هستند.

وی با اشاره به نقش مواد معدنی در تقویت سیستم ایمنی، بیان کرد: آهن هم با سیستم ایمنی ارتباط دارد، مصرف گوشت قرمز و سبزیجات دارای برگ برای دریافت آهن و از بین بردن کمبود آن سبز توصیه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه روی و سلنیم هم در تقویت سیستم ایمنی بدن نقش مهمی دارند، بیان کرد: روی در حبوباتی مانند عدس و همچنین در زرده تخم‌مرغ وجود داشته و روی و سلنیوم در غلات موجود هستند؛ توصیه‌ی اصلی، رعایت تنوع و استفاده از همه گروه‌های مواد غذایی است.

این کارشناس تغذیه با بیان اینکه پیروی از یک رژیم غذایی متعادل و متنوع می‌تواند نیازهای روزانه را برآورده کند، گفت: اگر مواد غذایی طبق توصیه‌ ها مصرف شوند، به مصرف مکمل‌های تغذیه‌ای بجز در موارد خاص نیازی نیست، در غیر اینصورت و همچنین در صورت تشخیص کمبود در افراد، می‌توان از مکمل‌های تغذیه ای با تجویز پزشک یا متخصصین تغذیه استفاده کرد.

وی متذکر شد: طبق برنامه‌های جاری بهداشتی، برخی گروه‌های خاص مثل مادران باردار و شیرده و کودکان زیر دو سال باید طبق دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، مکمل‌های تغذیه‌ای را مصرف کنند، همچنین در کودکان زیر دو سال نیز باید قطره A+D و قطره آهن بر اساس بخشنامه‌های وزارت بهداشت و بر اساس برنامه جاری ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: مکمل یاری ویتامین D در نوجوانان، جوانان، میانسالان و سالمندان یکی از برنامه ‌های وزارت بهداشت است که طبق این برنامه هر ماه یک مکمل ۵۰ هزار واحدی در گروه‌های فوق باید استفاده شده و در مورد افرادی با کمبود ویتامین D (تشخیص داده شده با آزمایش) دوز درمانی تعیین شده طبق نظر پزشک باید مصرف شود.

پورعلی در بخش پایانی سخنانش، خاطرنشان کرد: به جز این افراد، اگر افراد دیگر از هرم غذایی و اصول تغذیه سالم پیروی کنند، هیچ نیازی به مکمل‌های ویتامینی ندارند؛مصرف مقادیر توصیه شده میوه و سبزی خام و تازه برای دریافت ویتامین C کفایت می‌کند و نیازی به مصرف مکمل نیست.

