فرض کنید نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار پول در اختیار دارید، درست به همان مقدار که برای خرید گران‌قیمت‌ترین نقاشی فروخته‌ شده در دنیا لازم است. انتخاب شما چیست؛ خرید یک اثر هنری یا یک عنوان مثال یک خانه ویلایی در یکی از بهترین نقاط جهان؟

به گزارش ایسنا، شاید هنوز برای بسیاری از ما چندان قابل‌قبول یا منطقی نباشد که میلیاردها تومان پول صرف خرید آثار هنری می‌شود. اما بخواهیم یا نخواهیم سال‌هاست که خرید و فروش آثار هنری به یکی از مهمترین منابع سرمایه‌گذاری در جهان تبدیل شده است؛ فرهنگی که در سال‌های اخیر و با راه‌اندازی حراج‌های هنری در کشور ما نیز شکل جدی‌تری به خود گرفته است.

امروز برخی از آثار هنری مهم تاریخ جهان به دنبال همین خرید و فروش‌ها در تملک شخصی قرار دارند که یا در دیوار خانه‌های مجلل خودنمایی می‌کنند یا اینکه توسط فرهنگ‌دوستانی خریداری شده‌اند که به موزه‌های دنیا قرض داده می‌شوند و مردم نیز می‌توانند امکان بازدید از این آثار ارزشمند را داشته باشند.

در همین راستای در این گزارش، به پنج اثر گران‌قیمت فروخته‌شده در تاریخ هنر جهان می‌پردازیم.

داوینچی؛ خالق گران‌ترین اثر هنری فروخته شده

خیلی دور از انتظار نیست که گران‌ترین نقاشی جهان متعلق به لئوناردو داوینچی باشد. اثر «سالواتور موندی» (Salvator Mundi) به معنای «منجی جهان» که در آن حضرت عیسی (ع) به همراه گویی در دست، به تصویر کشیده شده‌ است، از جمله مهمترین آثار هنری تاریخ هنر جهان محسوب می‌شود که همچنان در تملک خصوصی قرار دارد.

تابلوی «سالواتور موندی» سال ۲۰۱۷، در حراج کریستی به قیمت ۴۵۰ میلیون دلار به فروش رفت تا عنوان گران‌ترین نقاشی فروخته‌شده در جهان را به نام خود کند.

گفته می‌شود خریدار این اثر هنری با تماس تلفنی در حراج شرکت کرده‌ بود و هویت او دقیقا مشخص نبود؛ اما مشخص بود که این اثر توسط یک شاهزاده عربی خریداری شده است. چندی بعد اعلام شد که خریدار «سالواتور موندی»، امیر محمد بن سلمان (ولیعهد عربستان) بوده‌ است.

موزه لوور ابوظبی در کشور امارات متحده عربی نیز اعلام کرده بود که قصد دارد این اثر هنری ارزشمند را به نمایش بگذارد، اما این تصمیم لغو شد و در نتیجه این یادگار داوینچی احتمالا بر دیوار یکی از عمارت‌های ولیعهد عربستان خودنمایی می‌کند.

تا مدت‌ها اصالت اثر «سالواتور موندی» مشخص نبود و آن را منتسب به یکی از شاگردان لئوناردو داوینچی می‌دانستند

ویلم دکونینگ؛ خالق اثر ۳۰۰ میلیون دلاری

دومین اثر گران‌قیمت فروخته شده در جهان به ویلم دکونینگ، هنرمند هلندی تعلق دارد. این اثر سال ۲۰۱۵ در یک حراج خصوصی به فردی به نام گرفین (Griffin) و به قیمت ۳۰۰ میلیون دلار فروخته شد. این اثر تا سال ۲۰۱۷ که اثر «سالواتور موندی» به قیمت ۴۵۰ میلیون دلار فروخته شد، عنوان گران‌قیمت‌ترین اثر هنری فروخته‌شده در جهان را داشت.

اثر «Interchange» هم‌اکنون در موسسه هنر شیکاگو به نمایش گذاشه شده است و امکان بازدید عمومی از آن وجود دارد. این اثر به موسسه هنر شیکاگو قرض داده شده است.

اثر «Interchange» نخستین آثار انتزاعی ویلم دکونینگ محسوب می‌شود. ویلم دکونینگ یکی از برجسته‌ترین نقاشان جنبش اکپرسیونیسم انتزاعی بود

ورق‌ بازی دو مرد در کافه به قیمت ۲۵۰ میلیون دلار

نقاشی «ورق‌بازان» (The Card Players) یکی از مهمترین آثار نمادین پست امپرسیونیسم محسوب می‌شود که توسط پل سزان، نقاش فرانسوی خلق شده است. این اثر یکی از پنج کار نسبتا مشابه سزان است.

اثر «ورق‌بازان» که عنوان سومین اثر هنری گران‌قیمت فروخته‌شده را از آن خود کرده است، سال ۲۰۱۱ به قیمت ۲۵۰ میلیون دلار توسط یک خانواده پولدار قطری خریداری شد.

ترکیب‌ رنگی یکی از مهمترین ویژگی‌های آثار «ورق‌بازان» پل سزان است. در این نسخه از «ورق بازان»، بطری روی میز که با انعکاس نور سفید رنگ قابل تشخیص‌تر شده است، کمپوزیسیون کار را به دو بخش رنگ‌بندی تیره و روشن تقسیم کرده است.

ازدواج یک زن روستایی به قیمت ۲۱۰ میلیون دلار

اثر «کی ازدواج خواهی کرد؟» (?When Will You Marry) که در سال ۱۸۹۲ توسط پل گوگن، نقاش فرانسوی کشیده شد در سال ۲۰۱۵، به قیمت ۲۱۰ میلیون دلار خریداری شد.

این تابلو که نزدیک نیم قرن در موزه کونتس در بازلِ سوئیس به امانت سپرده شده بود، در فوریه ۲۰۱۵ به فروش رسید.

اثر «کی ازدواج خواهی کرد» یکی از تصاویر زنان بومی است که توسط پل گوگن خلق شده است.

پولاک؛ خالق پنجمین اثر گران‌قیمت فروخته‌شده در جهان

«شماره ۱۷a» عنوان اثر جکسون پولاک است که به عنوان پنجمین اثر هنری گران‌قیمت فروخته شده در جهان، شناخته می‌شود. این اثر جکسون پولاک که به عنوان یکی از مشهورترین نقاشان سبک اکسپرسیونیسم شناخته می‌شود، به قیمت ۲۰۰ میلیون دلار توسط گرفین (Griffin) خریداری شد.

با وجود اینکه امکان بازدید عمومی از بسیاری از آثار جکسون پولاک فراهم شده است، این اثر او در معرض دید عموم قرار نگرفته است.

